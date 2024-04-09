ماسك: الذكاء الاصطناعي قد يتفوق على الذكاء البشري بحلول عام 2025

توقع رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك التطوّر السريع للذكاء الاصطناعي، وأن النظام الذي سيتجاوز قدرات الدماغ البشري يمكن أن يظهر في وقت مبكر من 2025-2026.

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وأشار ماسك خلال مقابلة مع نيكولاي تانجين، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية النرويجي إلى أن "الذكاء الاصطناعي الأذكى من أذكى شخص سيظهر على الأرجح في العام المقبل".ويعتقد ماسك أن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تتجاوز قدرات جميع البشر مجتمعين في السنوات الخمس المقبلة. (سبوتنيك)