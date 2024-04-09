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عربي-دولي
ماسك: الذكاء الاصطناعي قد يتفوق على الذكاء البشري بحلول عام 2025
Lebanon 24
09-04-2024
|
10:30
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توقع رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك التطوّر السريع للذكاء الاصطناعي، وأن النظام الذي سيتجاوز قدرات الدماغ البشري يمكن أن يظهر في وقت مبكر من 2025-2026.
وأشار ماسك خلال مقابلة مع نيكولاي تانجين، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية النرويجي إلى أن "الذكاء الاصطناعي الأذكى من أذكى شخص سيظهر على الأرجح في العام المقبل".
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ويعتقد ماسك أن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تتجاوز قدرات جميع البشر مجتمعين في السنوات الخمس المقبلة. (سبوتنيك)
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