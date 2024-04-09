مفتي موسكو: 200 ألف يقيمون صلاة عيد الفطر غدا في موسكو وضواحيها

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قال نائب رئيس المجلس الروحي لمسلمي روسيا، مفتي منطقة موسكو، روشان عباسوف إنه من المتوقع أن يبلغ عدد المصلين في صلاة عيد الفطر في موسكو صباح غد 200 ألف .وقال عباسوف: "تقدر حكومة موسكو تقريبا أن ما بين 150-200 ألف سيحضرون صلاة عيد الفطر صباح يوم غد أول أيام العيد. وفي مناطق أخرى من العاصمة وضواحيها سوف يبلغ إجمالي عدد المسلمين حوالي 100 ألف". وأشار إلى أنه قد تم إعداد حوالي 50 موقعا إضافيا توقعا لأن الأعداد ستصل إلى 200 ألف مصل.وأشار عباسوف إلى أنه سيتم تنظيم بث مباشر للصلاة لغير القادرين على زيارة المساجد، ودعا المفتي المؤمنين إلى الحفاظ على النظام في المساجد والاستماع إلى مطالب الجهات الأمنية لحفظ الأمن. (روسيا اليوم)