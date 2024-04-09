الاتحاد الأوروبي يرسل مولدات طاقة كهربائية إلى أوكرانيا

قال ممثل المفوضية الأوروبية بالجاس أويفاري إن دول الاتحاد الأوروبي ستزود أوكرانيا بمولدات للطاقة الكهربائية على خلفية تعرض مرافق البنية التحتية للطاقة فيها للقصف الروسي.

وأضاف في مؤتمر صحفي في بروكسل: "تعرضت منشآت توليد الطاقة الكهربائية في أوكرانيا، لأضرار كبيرة. ولمساعدتها في تجاوز هذه الأزمة، قام الاتحاد الأوروبي بحشد المساعدات بشكل عاجل، وهي في طريقها بالفعل إلى أوكرانيا".

ووفقا لممثل المفوضية الأوروبية، عرضت النمسا وألمانيا والسويد وهولندا، على سبيل المثال، تقديم 157 مولدا للطاقة بقدرات مختلفة من خلال آلية الدفاع المدني الأوروبية.

وأشار الممثل الاوروبي إلى أن " الاتحاد الأوروبي سيقدم كذلك عشرة مولدات عالية الطاقة قادرة على تلبية احتياجات الكهرباء للمرافق مثل المستشفيات".

( روسيا اليوم)