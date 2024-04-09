Advertisement

عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يرسل مولدات طاقة كهربائية إلى أوكرانيا

Lebanon 24
09-04-2024 | 11:15
A-
A+
Doc-P-1185243-638482828383950983.jpg
Doc-P-1185243-638482828383950983.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال ممثل المفوضية الأوروبية بالجاس أويفاري إن دول الاتحاد الأوروبي ستزود أوكرانيا بمولدات للطاقة الكهربائية على خلفية تعرض مرافق البنية التحتية للطاقة فيها للقصف الروسي.

 وأضاف في مؤتمر صحفي في بروكسل: "تعرضت منشآت توليد الطاقة الكهربائية في أوكرانيا، لأضرار كبيرة. ولمساعدتها في تجاوز هذه الأزمة، قام الاتحاد الأوروبي بحشد المساعدات بشكل عاجل، وهي في طريقها بالفعل إلى أوكرانيا".

ووفقا لممثل المفوضية الأوروبية، عرضت النمسا وألمانيا والسويد وهولندا، على سبيل المثال، تقديم 157 مولدا للطاقة بقدرات مختلفة من خلال آلية الدفاع المدني الأوروبية.

 وأشار الممثل الاوروبي إلى أن " الاتحاد الأوروبي سيقدم كذلك عشرة مولدات عالية الطاقة قادرة على تلبية احتياجات الكهرباء للمرافق مثل المستشفيات".

( روسيا اليوم)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:07 | 2024-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:24 | 2024-04-09
16:15 | 2024-04-09
16:04 | 2024-04-09
16:00 | 2024-04-09
15:30 | 2024-04-09
15:00 | 2024-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24