بين الإنسحاب الجزئي ومستقبل الحرب.. إليكم ما دار بين غالانت وأوستن

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بحث وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، الانسحابات الجزئية من غزة ومستقبل الحرب في القطاع.وقال البنتاغون في بيان إن "غالانت قدم خططا مفصلة حول كيفية تنفيذ الجيش الإسرائيلي لانسحابه، وكذلك مستقبل الحرب ضد حماس".وأشار البيان إلى أن الوزير الأمريكي أوستن، أبدى التزامه بدعم الإفراج غير المشروط عن الأسرى الإسرائيليين، معربا عن أمله أن تؤدي المفاوضات الجارية إلى وقف إطلاق النار.ولفت إلى أن أوستن أكد أيضا دعم الولايات المتحدة الثابت، "للدفاع عن إسرائيل"، في ضوء التهديدات التي تشكلها إيران وشبكة وكلائها.(عربي21)