Advertisement

عربي-دولي

بلينكن: قدمنا عرضا جديا لحماس وعليها قبوله

Lebanon 24
09-04-2024 | 12:05
A-
A+
Doc-P-1185265-638482867598605696.jpeg
Doc-P-1185265-638482867598605696.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن أميركا لم تحصل بعد على موعد نهائي بخصوص عملية إسرائيل في رفح، لافتًا إلى أنّ الرئيس بايدن كان واضحا بشأن مخاوفنا إزاء أي عملية برفح وقدرة إسرائيل على إبعاد المدنيين عن مناطق الخطر.
Advertisement

وأضاف:" سنقدم لحماس عرضًا جديًا من شأنه أن يوقف إطلاق النار في غزة ويضمن استعادة الرهائن"، مؤكدًا على أنّ حماس يجب أن تقبل بهذا العرض.

وقال بلينكن إن أميركا تعمل على مدار الساعة وبشكل وثيق مع قطر ومصر وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن.

وشدّد على أن تدفق المساعدات إلى غزة يجب أن يستمر طالما تطلب الأمر ذلك.
المصدر: الجزيرة

عربي-دولي

أخبار عاجلة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:07 | 2024-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:24 | 2024-04-09
16:15 | 2024-04-09
16:04 | 2024-04-09
16:00 | 2024-04-09
15:30 | 2024-04-09
15:00 | 2024-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24