بلينكن: قدمنا عرضا جديا لحماس وعليها قبوله

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كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن أميركا لم تحصل بعد على موعد نهائي بخصوص عملية إسرائيل في رفح، لافتًا إلى أنّ الرئيس بايدن كان واضحا بشأن مخاوفنا إزاء أي عملية برفح وقدرة إسرائيل على إبعاد المدنيين عن مناطق الخطر.وأضاف:" سنقدم لحماس عرضًا جديًا من شأنه أن يوقف إطلاق النار في غزة ويضمن استعادة الرهائن"، مؤكدًا على أنّ حماس يجب أن تقبل بهذا العرض.وقال بلينكن إن أميركا تعمل على مدار الساعة وبشكل وثيق مع قطر ومصر وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن.وشدّد على أن تدفق المساعدات إلى غزة يجب أن يستمر طالما تطلب الأمر ذلك.