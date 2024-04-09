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الملك سلمان: لوقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
09-04-2024 | 12:27
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وجه العاهل السعوي الملك سلمان بن عبد العزيز كلمة، الثلاثاء، بمناسبة حلول عيد الفطر، أكد فيها ضرورة "تمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته المستقلة".

وشدد الملك سلمان على "ضرورة وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني"، "وتوفير الممرات الإنسانية والإغاثية الآمنة في قطاع غزة". (العربية)
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المصدر: العربية
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