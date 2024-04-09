واشنطن: لم نر أي دليل على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أن الولايات المتحدة ليس لديها أي دليل على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية خلال العمليات القتالية في قطاع غزة.

وقال أوستن للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي ردا على سؤال حول ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية: "ليس لدينا دليل على ذلك".

وصرحت مقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا البانيزي، في وقت سابق أن "ما نراه في غزة هو مجموعة من جرائم الحرب غير المسبوقة"، مشيرة إلى تعرضها لتهديدات عدة منذ بدأت إعداد تقريرها.

ولفتت إلى أن "ما ترتكبه إسرائيل يعكس نيتها في تدمير كل شيء ما يصنف إبادة جماعية"، مشيرة إلى أن "الشعب الفلسطيني عاش منذ عام 47 ممارسات تمهد للإبادة الجماعية"، وقالت بهذا السياق: "نحتاج لمزيد من البحث لنقرر إذا كان ما حدث في عام 48 هو إبادة جماعية".

( روسيا اليوم)