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عربي-دولي

قطر تردّ على اتهامات طالتها بتمويل حماس.. هذا ما قالته

Lebanon 24
09-04-2024 | 12:34
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ردت السفارة القطرية في الولايات المتحدة على رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي جيمس كومر، الذي قال إن الدوحة تدفع لحركة حماس 30 مليون دولار شهريا منذ عام 2018، قائلة: "قطر لا تدفع لـ"حماس".. بالتنسيق الكامل مع حكومة "إسرائيل"، ساهمت قطر بالمساعدات الإنسانية في غزة منذ عام 2018".
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وتابعت بأنها تقدم نوعين من المساعدة: "شراء الوقود من "إسرائيل" لتزويد محطة كهرباء غزة لتوليد الكهرباء في غزة، تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع".
 
وشددت على أن "الحكومة الإسرائيلية توافق على جميع عمليات نقل الوقود على حدود غزة".

ولفتت إلى أن "النوع الثاني هو تمويل قطر لمشروع يديره برنامج الأغذية العالمي منذ عام 2021، لتوفير 100 دولار شهريا للأسر الأشد فقرا في غزة، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية، حافظت على رقابتها على قائمة المستفيدين". (عربي21)
 
 
المصدر: عربي21
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