قطر تردّ على اتهامات طالتها بتمويل حماس.. هذا ما قالته

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ردت السفارة القطرية في الولايات المتحدة على رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي جيمس كومر، الذي قال إن الدوحة تدفع لحركة حماس 30 مليون دولار شهريا منذ عام 2018، قائلة: "قطر لا تدفع لـ"حماس".. بالتنسيق الكامل مع حكومة "إسرائيل"، ساهمت قطر بالمساعدات الإنسانية في غزة منذ عام 2018".وتابعت بأنها تقدم نوعين من المساعدة: "شراء الوقود من "إسرائيل" لتزويد محطة كهرباء غزة لتوليد الكهرباء في غزة، تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع".