إسرائيل تردّ رسميًا على تهديدات إيران.. ماذا قالت عن ضربة دمشق؟

بعدما أعلنت إيران تحضيرها للردّ على الاستهداف الأخير الذي طال قنصليتها في دمشق، قال وزير خارجة إسرائيل يسرائيل كاتس أنّه "لم نعلن مسؤوليتنا عن هجوم دمشق ولا نريد حربا مع إيران التي أعلنت أنها سترد"، مشيرًا إلى أنّ تهديدات إيران لا تخيفنا.

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وأضاف:" إذا هاجمتنا إيران بشكل مباشر فسوف نرد".