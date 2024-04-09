السيسي يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مواصلة القاهرة مساندة فلسطين وحفظ حقوقها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري، مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس، وفق بيان للرئاسة المصرية، تزامنا مع استضافة القاهرة مفاوضات لإقرار هدنة في قطاع غزة.

ووفق البيان المصري "تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر (غدا الأربعاء).

وأكد "مواصلة مصر لجهودها في مساندة الأشقاء في فلسطين على جميع الأصعدة، وبذلها كافة المساعي لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وثمن الرئيس الفلسطيني "موقف مصر الراسخ بدعم الشعب الفلسطيني"، داعيا الله أن "يعيد هذه المناسبة على شعبي مصر وفلسطين بالخير واليُمن والبركات".

( الأناضول)