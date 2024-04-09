تقرير يكشف.. هل سيصل سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل؟

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عندما قفز سعر النفط إلى ما فوق 90 دولاراً للبرميل قبل بضعة أيام فقط، كانت التوترات العسكرية بين إسرائيل وإيران هي السبب المباشر، لكن تقريراً نشرته "بلومبيرغ" أفاد بأن أسس الارتفاع كانت أعمق من ذلك، حيث صدمات العرض العالمية التي تعمل على تكثيف المخاوف من عودة التضخم بسبب السلع الأساسية.وبحسب التقرير، فقد أدت الخطوة الأخيرة التي اتخذتها المكسيك فيما يخص خفض صادراتها من النفط الخام إلى تفاقم الضغط العالمي، ما دفع مصافي التكرير في الولايات المتحدة إلى استهلاك المزيد من البراميل المحلية.كذلك أدت العقوبات الأميركية إلى تقطع السبل بالبضائع الروسية في البحر، حيث أصبحت الإمدادات الفنزويلية هي الهدف التالي المحتمل.كما أدت هجمات الحوثيين على الناقلات في البحر الأحمر إلى تأخير شحنات النفط الخام. وعلى الرغم من الاضطرابات، فإن أوبك وحلفائها متمسكون بتخفيضات الإنتاج.