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الجيش الروسي يستعيد سيطرته على بلدة "بيرفومايسكايا"

Lebanon 24
09-04-2024 | 14:40
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أعلن يان غاغين، مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن الجيش الروسي حرر بلدة بيرفومايسكي في الجمهورية ورفع العلم الروسي فوق مبانيها.

 وقال: "نعم، لقد حرروها بالفعل (بيرفومايسكايا)، ورفع جنودنا علم روسيا فيها".

 وشدد على أن هذا النجاح يؤكد عن التقدم الديناميكي للجيش الروسي وتحرير أراضي الجمهورية.

 وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر رفع العلم الروسي في البلدة، بالإضافة إلى الآليات الأوكرانية المدمرة هناك.

وحقق الجيش الروسي في الآونة الأخيرة نجاحات كبيرة على محور دونيتسك. حيث سيطر في 23 أذار على قرية كراسنوي، الأمر الذي أبعد القوات الأوكرانية عن مدينة أرتيموفسك، وخلق تهديدا للقوات الأوكرانية في بلدة كليشيفكا.

 كما أدت السيطرة على كراسنوي أيضا إلى تسهيل عملية التقدم نحو مدينة تشاسوف يار المهمة.

( روسيا اليوم)
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