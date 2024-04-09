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عربي-دولي

الأمم المتحدة: الإنسانية فقدت "بوصلتها الأخلاقية" في غزة

Lebanon 24
09-04-2024 | 15:00
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قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، الثلاثاء، إن الإنسانية فقدت "بوصلتها الأخلاقية" فيما يتعلق بقطاع غزة.

 جاء ذلك في معرض ردها على سؤال حول التزامها الصمت إزاء الوضع في غزة خلال مؤتمر صحفي في مدينة نيويورك.

 وأوضحت محمد أنها تتبع الأمين العام للأمم المتحدة، وأنها تؤيد جميع بيانات الأمين العام أنطونيو غوتيريش فيما يتعلق بغزة.

 وأشارت إلى أنها ليست في وضع يسمح لها بالإدلاء ببيان شخصي، مضيفة: "لكن القلق الأكبر بالنسبة لي هو أننا، كإنسانية، كمجتمع دولي، فقدنا بوصلتنا الأخلاقية فيما يتعلق بغزة".

 ولفتت إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة بشأن غزة، مشيرة إلى التأخير الكبير في هذا الصدد.

 وأكدت أن "جيلا" ضاع في غزة ضمن إطار أهداف التنمية المستدامة.

 وشددت أن إعادة بناء البنية التحتية وحدها لا يمكن أن تحل مشاكل غزة، حيث تُحرم الحقوق الأساسية.

( الأناضول)
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