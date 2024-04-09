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غوتيريش: يجب إنهاء النزاع في أوكرانيا مع الالتزام بوحدة أراضيها

Lebanon 24
09-04-2024 | 15:30
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علنت الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يريد إنهاء النزاع في أوكرانيا مع الالتزام بوحدة أراضيها.

 وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إنه "يريد رؤية إنهاء النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الشأن ومع الالتزام بوحدة أراضي أوكرانيا".

وجاء ذلك تعليقا على التقارير الإعلامية الأميركية التي أشارت إلى أن دونالد ترامب في حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة سيصر على تقديم أوكرانيا تنازلات لروسيا من أجل تحقيق السلام.

 وحسبما قالت مصادر لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن تلك التنازلات ستشمل تخلي أوكرانيا عن مطالبها بعودة شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس لها.

( روسيا اليوم)
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