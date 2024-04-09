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البرهان: سنستمر في القتال حتى "طرد آخر متمرد"

Lebanon 24
09-04-2024 | 16:35
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أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، مساء الثلاثاء، عن تمسكه باستمرار القتال ضد قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية حتى "طرد آخر متمرد".

 ومنذ منتصف نيسان 2023، يخوض الجيش وقوات "الدعم السريع" حربا خلّفت حوالي 13 ألفا و900 قتيل ونحو 8.5 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة

 وقال البرهان، وهو أيضا قائد الجيش، في خطاب للشعب بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك الأربعاء: "عازمون وماضون سويا في طريق الشهداء حتى طرد آخر متمرد وخائن من أرضنا وتطهير كل بقعة دنسها التمرد".

 ورأى أن "النصر يقترب أكثر كل يوم بفضل وحدة وتلاحم الشعب مع قواته المسلحة".

 وشدد البرهان على أنه لا عودة إلى ما قبل 15 نيسان 2023، ولا عودة إلى ما قبل 25 تشرين الأول 2022.

( الأناضول)
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