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عربي-دولي

السودان.. مسيّرات تستهدف ولاية القضارف ومواجهات عنيفة بالجزيرة

Lebanon 24
09-04-2024 | 16:54
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نقلت رويترز عن شهود ومسؤول محلي بأن طائرات مسيرة هاجمت مدينة القضارف شرقي السودان، يوم الثلاثاء، لتمتد الحرب المدمرة في لولاية زراعية هادئة يلوذ بها نحو نصف مليون نازح.

 والقضارف هي عاصمة ولاية القضارف التي ما زالت تحت سيطرة الجيش مع اقتراب الحرب بينه وبين الجيش وقوات الدعم السريع من عام كامل.

 وتسيطر قوات الدعم السريع على معظم العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة المجاورة، وكذلك على معظم مناطق دارفور وكردفان في الغرب، بينما يسيطر الجيش على شمال السودان وشرقه بما في ذلك الميناء الرئيسي على البحر الأحمر.

 وقال شهود إن طائرتين مُسيرتين على الأقل استهدفتا منشآت عسكرية في القضارف الواقعة شرقي الجزيرة صباح الثلاثاء. وأضافوا أنهم سمعوا انفجارات وصواريخ مضادة للطائرات تطلق من الأرض.

وأكد محافظ القضارف محمد عبد الرحمن محجوب وقوع الهجوم بطائرة مسيرة دون توجيه اللوم لطرف ما. وحث المدنيين الذين انضموا إلى حركة المقاومة الشعبية على الاستعداد للدفاع عن المنطقة.

وقال شهود إن الجيش انتشر في أنحاء مدينة القضارف أيضا.

وفر أكثر من 8.5 مليون شخص من منازلهم منذ بدء الحرب، في حين تحذر جماعات الإغاثة من مجاعة وشيكة في أجزاء كثيرة من البلاد، وهي ثالث أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة.

( سكاي نيوز)
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