Advertisement

عربي-دولي

"نيويورك تايمز" تقرّر مراجعة عقد صحافية إسرائيلية.. والسبب؟

Lebanon 24
09-04-2024 | 18:09
A-
A+
Doc-P-1185388-638483083291068354.jpg
Doc-P-1185388-638483083291068354.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يخضع عقد صحافية أميركية إسرائيلية تدعى أنات شوارتز للمراجعة والتقييم من قبل صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية؛ بسبب موقفها المنحاز لإسرائيل وإعجابها بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تؤيّد إبادة الشعب الفلسطيني.
Advertisement
جاء ذلك بعدما نُشر كانون الأول الماضي، مقال في صحيفة "نيويورك تايمز" الواسعة الانتشار عالمياً حمل عنوا "صرخات بلا كلمات" شاركت في كتابته شوارتز، ودعمت فيه مزاعم تل أبيب بقتل أطفال إسرائيليين على يد مقاتلي حماس واستخدامهم العنف الجنسي سلاحًا.

ترحيب بالقرار
وقد قوبل قرار مراجعة عقد شوارتز بترحيب واسع من كتّاب وصحافيين أميركيين، لكن بعضهم عزا السبب إلى أن القرار ربما جاء لحماية مسؤولين في مستويات أرفع بنيويورك تايمز بعد تداعيات نشر التقرير الكاذب عن العنف الجنسي.

واستندت تل أبيب في بداية عدوانها على غزة في السابع من تشرين الأول الفائت، إلى حد كبير في تبرير حربها المدمرة على القطاع المحاصر إلى مزاعم عن إقدام أفراد من حماس على قطع رؤوس أطفال إسرائيليين وحرق جثثهم وكذلك اغتصاب نساء إسرائيليات في عملية طوفان الأقصى.
ورغم أن تلك المزاعم نفتها أكثر من جهة بعد ذلك، ومنها جهات رسمية كالبيت الأبيض وأخرى إعلامية مثل صيحفة هآرتس الإسرائيلية، إلا أن بعض وسائل الإعلام الدولية أخذت هذه المزاعم على محمل الجد ونشرت عنها تقارير وتحقيقات كما حدث مع صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

الفضيحة تتعمّق
وتعليقًا على قرار مراجعة عقد الصحافية أنات شوارتز، علّق الصحافي الأميركي المعروف ماكس بلومنتال بقوله: "نيويورك تايمز فصلت أنات شوارتز بسبب تلك المنشورات لحماية سمعة الكاتب الرئيسي للتقرير جيفري جيتلمان، ومن أجل تجنب السحب الكامل لتقرير تم تفنيده جملة وتفصيلًا".
وأضاف في تغريدة على منصة "إكس": "فضيحة التايمز تتعمق".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:44 | 2024-04-10
01:44 | 2024-04-10
01:40 | 2024-04-10
01:38 | 2024-04-10
01:04 | 2024-04-10
01:02 | 2024-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24