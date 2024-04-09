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عربي-دولي

مسؤولة أميركية: تحوّل ملحوظ في مساعدات غزة

Lebanon 24
09-04-2024 | 18:35
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قالت سامانثا باور، رئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الثلاثاء إن "المساعدات الإنسانية لغزة زادت بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية"، مضيفة أنه "ينبغي الحفاظ على المستوى الذي تحقق وزيادة المساعدات بشكل أكبر".
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وأضافت باور خلال جلسة للجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ الأميركي: "نشهد تحولاً ملحوظاً نأمل أن يستمر ويتوسّع".
وقالت إسرائيل إن "468 شاحنة مساعدات دخلت غزة الثلاثاء بعد يوم من دخول 419 شاحنة".
وقالت باور: "نحن بحاجة إلى إدخال ما يزيد على 500 شاحنة يومياًًً".
وأضافت خلال الجلسة التي ركزت على طلب ميزانية الوكالة للعام المالي 2025: "لدينا ظروف شبيهة بالمجاعة في غزة رغم أن متاجر السوبر ماركت مليئة بالطعام على بعد بضعة كيلومترات".
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