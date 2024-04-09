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"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف ميناء حيفا النفطي

Lebanon 24
09-04-2024 | 23:14
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أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان أصدرته، فجر اليوم الأربعاء، أنها استهدفت ميناء حيفا النفطي في إسرائيل بطائرتين مسيّرتين.


وقالت في البيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح الأربعاء نيسان 2024 ميناء حيفا النفطي  بأراضينا المحتلة".
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وأضافت المقاومة أن عملية الاستهداف تمت بواسطة طائرتين مسيّرتين.
وأفادت في بيانها "مستمرون بنهجنا في مقاومة الاحتلال نصرةً لأهلنا في غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".
وكانت فصائل المقاومة في العراق قد تبنت قصف مناطق في إٍسرائيل وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة. (RT)
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