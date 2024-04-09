Advertisement

عربي-دولي

دولتان تعلنان الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك

Lebanon 24
09-04-2024 | 23:17
A-
A+
Doc-P-1185409-638483267703665529.jpg
Doc-P-1185409-638483267703665529.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت كل من الهند وبنغلاديش رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال مساء يوم الثلاثاء وأن الخميس عيد الفطر المبارك فيهما.
 
وفي ظل إعلان معظم الدول العربية والإسلامية نهاية شهر رمضان 2024، يوم الثلاثاء، وتحديد مطلع شهر شوال الذي تحددت غرته الأربعاء 10 نيسان، كشف مركز الفلك الدولي عن إعلان بعض الدول عدم ثبوت رؤية هلال شوال، ليكون يوم الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان 2024، وتكون غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك هو الخميس 11 نيسان.
Advertisement

وأوضح مركز الفلك أن بنغلادش أعلنت رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال مساء يوم الثلاثاء وأن الخميس عيد الفطر فيها.


وكانت سلطنة بروناي قد أعلنت عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الثلاثاء.


وأما في الهند فقد ذكر مركز الفلك الدولي عدم ثبوت رؤية الهلال مساء يوم الثلاثاء في عدة مناطق، وعليه أعلنت أن الخميس هو عيد الفطر فيها، في حين أعلنت مناطق أخرى ثبوت رؤية الهلال، وأن غدا الأربعاء عيد الفطر فيها.


فيما أعلنت كل من إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين وأستراليا أن يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك. (RT)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:44 | 2024-04-10
01:44 | 2024-04-10
01:40 | 2024-04-10
01:38 | 2024-04-10
01:04 | 2024-04-10
01:02 | 2024-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24