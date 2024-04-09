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عربي-دولي

بـ 4 نقاط.. بايدن يعزز تقدمه على ترامب بالاستطلاعات

Lebanon 24
09-04-2024 | 23:17
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كشف استطلاع جديد للرأي أجرته "رويترز/إبسوس" أن الرئيس الأميركي جو بايدن عزز تقدمه على دونالد ترامب بشكل طفيف قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني، بينما يستعد المرشح الجمهوري لمواجهة المحاكمة الأولى من أصل أربع محاكمات جنائية مقبلة.
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وقال نحو 41% من الناخبين المسجلين في الاستطلاع الذي استمر خمسة أيام، وانتهى يوم الاثنين، إنهم سيصوتون لبايدن، المرشح الديمقراطي، إذا أُجريت الانتخابات اليوم، مقارنة بنسبة 37% اختاروا التصويت للرئيس السابق ترامب.

وكان هذا الفارق بأربع نقاط أعلى من تقدم بايدن بنقطة واحدة في استطلاع أجرته "رويترز/إبسوس" في مارس.

ويتضمن الاستطلاع هامش خطأ قدره أربع نقاط مئوية للناخبين المسجلين، وما زال العديد من الناخبين على الحياد قبل سبعة أشهر من انتخابات الخامس من نوفمبر.

وقال حوالي 22% من الناخبين المسجلين في الاستطلاع إنهم لم يختاروا مرشحاً، أو أنهم يميلون إلى خيار ثالث غير ترامب وبايدن، أو أنهم قد لا يصوتون في الأصل.

ومع تقديم الدراسات الاستقصائية على مستوى البلاد إشارات مهمة حول دعم الأميركيين للمرشحين السياسيين، فإن عدداً قليلاً فقط من الولايات التي تتسم بمنافسة شديدة تؤدي عادة إلى ترجيح إحدى كفتي الميزان في المجمع الانتخابي الأميركي، الذي يقرر في نهاية المطاف من سيفوز في الانتخابات الرئاسية.
ويقع على كاهل كلا المرشحين مسؤوليات كبيرة قبل ما يُتوقع أن يكون سباقاً متقارباً وأول تكرار لمنافسة بين نفس المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأميركية منذ قرابة 70 عاماً.

ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام محكمة في مانهاتن يوم 15 نيسان لبدء المحاكمة الأولى من أصل أربع محاكمات جنائية.

وتتضمن المحاكمة في مانهاتن اتهامات لترامب بالتستر على مبلغ مالي دُفع لممثلة أفلام إباحية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 مقابل صمت الممثلة وعدم الإفصاح عما يُقال إنه لقاء بينها وبين ترامب. ودفع ترامب ببراءته من هذه الاتهامات ونفى حدوث أي لقاء من هذا القبيل.

وتشمل المحاكمات الأخرى اتهامات بمحاولة ترامب إلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020 أو إساءته التعامل مع وثائق حساسة بعد ترك الرئاسة في عام 2021. ودفع ترامب ببراءته في جميع التهم.(العربية)


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