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بالسجن لمدة شهر... القضاء الأميركي يصدر حكمه على سارقة مذكرات ابنة بايدن

Lebanon 24
09-04-2024 | 23:25
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حكمت محكمة أميركية على إيمي هاريس، بالسجن لمدة شهر بتهمة سرقة المذكرات الشخصية لأشلي ابنة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وأفادت شبكة ABC News بأن "امرأة من فلوريدا حُكم عليها بالسجن لمدة شهر بتهمة سرقة مذكرات آشلي بايدن. وكان الحكم أشد مما أراد المدعون".
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وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن إيمي هاريس كانت تقيم مؤقتا في ديلراي بيتش بولاية فلوريدا، مقر إقامة آشلي بايدن في أيلول 2020 عندما سرقت المذكرات "التي تحتوي على إدخالات شخصية للغاية" بالإضافة إلى سجلات الضرائب والهاتف المحمول والصور العائلية، وقامت هاريس بتجنيد المدعى عليه روبرت كورلاندر لمساعدتها في بيع المواد المجمعة.
وكانت وزارة العدل قد أطلقت في تشرين الاول 2020 تحقيقا، بعد أن أبلغ ممثل عن عائلة بايدن السلطات بعملية سرقة شملت أغراضا شخصية لأشلي.
وتضم المذكرات مزاعم عن تناول أشلي بايدن مخدرات وإخفاقات في حياتها العائلية مع زوجها وحتى عن "حالات غير مناسبة لاستحمامها مع والدها"، غير أن وسائل الإعلام الأخرى وحتى المواقع المحافظة تجاهلت غالبا هذا الموضوع. (RT)
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