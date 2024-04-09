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عربي-دولي

بسبب "خطأ" على الانترنت.. نائب يستقيل!

Lebanon 24
09-04-2024 | 23:29
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بسبب ارتكابه خطأ على الانترنت، اضطر نائب بريطاني عن حزب المحافظين الحاكم الى الاستقالة من كافة مناصبه السياسية، لكنه سرعان ما انكشف وتبين بأنه أضر بعدد من زملائه في الحزب وفي البرلمان، وهو ما أدى الى الاطاحة به على الفور.
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وفي التفاصيل التي نشرتها عدد من الصحف البريطانية، فقد استقال النائب المحافظ ويليام وراج من مناصبه المتعددة بما فيها عضويته في مجلس اللوردات عن حزب المحافظين، وذلك بعدما تبين بأنه كان ضحية لعملية ابتزاز تعرض لها عبر تطبيق على الانترنت متخصص بالتعارف، حيث لم يتمكن من مقاومة عملية الابتزاز وخضع لمطالب المحتالين وأعطاهم أرقام هواتف زملائه من أعضاء البرلمان، بحسب ما تبين لاحقاً.

وحدثت الواقعة على تطبيق هاتفي أميركي متخصص بالتعارف والمواعدة يُدعى "جرندر"، حيث تبين أن النائب وراج تعرف على أحد الأشخاص من خلال التطبيق ومن ثم قام بتزويده بأرقام عدد من أعضاء البرلمان إضافة الى صحافيين وسياسيين.

وقال متحدث باسم المكتب البرلماني التابع لحزب المحافظين: "بعد قرار ويل وراج بالتخلي عن أدواره في الحسابات العامة ولجان 1922، أبلغ أيضاً بأنه يتخلى طوعاً عن تمثيل المحافظين في البرلمان".

وادعى وراج أنه تعرض للابتزاز لمشاركة معلومات شخصية عن زملائه بعد وقوعه ضحية لعملية احتيال على تطبيق المواعدة.

وقال النائب إنه كان "خائفاً" من أن المحتال قد يقوم بالإساءة اليه، وتم الضغط عليه لمشاركة أرقام الهواتف الشخصية لأعضاء البرلمان وموظفي مجلس العموم وأحد الصحافيين السياسيين.

وفي حديثه لصحيفة "تايمز" البريطانية قال وراج: "لقد كانت لديهم أشياء يُمكنهم المساومة بها. لن يتركوني وحدي. كانوا يسألون عن الناس. لقد أعطيتهم بعض الأرقام، وليس جميعها. قلت له أن يتوقف. لقد تلاعب بي والآن قمت بإيذاء أشخاص آخرين".

وأضاف: "لقد تحدثت مع رجل عبر أحد التطبيقات وتبادلنا الصور. كان من المفترض أن نلتقي لتناول المشروبات، ولكن بعد ذلك لم نفعل ذلك. ثم بدأ يسأل عن عدد من الأشخاص".

وتابع: "لقد آذيتُ الناس بكوني ضعيفاً. كنت خائفاً. أنا مذعور. أنا آسف جداً لأن ضعفي قد تسبب في إيذاء الآخرين".

وقالت شرطة "سكوتلاند يارد" في لندن إنها تحقق في تقارير عن عملية احتيال بعدما تردد أن 12 رجلاً على الأقل في الدوائر السياسية تلقوا رسائل غير مرغوب فيها، مما أثار مخاوف أمنية.

ويقال إن المحتال المجهول استخدم الأسماء المستعارة "تشارلي" و"آبي" أثناء إرسال رسائل لإقناع النواب بإرسال صور فاضحة، بحسب ما نقلت جريدة "مترو" البريطانية. (العربية)


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