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عربي-دولي

بمبلغ كبير.. واشنطن تبيع معدات لأوكرانيا لتحديث دفاعاتها الجوية

Lebanon 24
09-04-2024 | 23:30
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قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لرويترز، إن الولايات المتحدة ستبيع لأوكرانيا معدات بما يصل إلى 138 مليون دولار لصيانة وتحديث أنظمة هوك للدفاع الجوي للمساعدة في الدفاع ضد الهجمات التي تشنها روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ كروز.
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وبدأت الولايات المتحدة في إرسال صواريخ هوك الاعتراضية إلى أوكرانيا عام 2022 في تحديث لأنظمة صواريخ الدفاع الجوي ستينجر، وهي منظومة أصغر ومداها أقصر.

ومنذ ذلك الحين، تتلقى أوكرانيا عددا من أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك نظام باتريوت الأميركي الصنع.

وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه إن قيمة المبيعات العسكرية الخارجية الطارئة، الثلاثاء، بلغت ما يصل إلى 138 مليون دولار.

وعلى الرغم من عدم استمرار كثير من مصادر التمويل الأميركي لأوكرانيا، حصلت كييف على منحة تمويل عسكري خارجي بقيمة 300 مليون دولار في إطار مشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي الذي تحول إلى قانون في الآونة الأخيرة. وستُستخدم أموال المنحة لدفع ثمن المعدات.

وفضلا عن ذلك، يشمل البيع مكونات تجديد الصواريخ للوحدات القديمة والأدوات ومعدات الاختبار والدعم وقطع الغيار وغيرها.
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