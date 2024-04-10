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وزراء كبار بحكومة إسرائيل سيصوتون ضد وقف لإطلاق النار لا يشمل جميع المحتجزين

Lebanon 24
10-04-2024 | 01:02
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كشفت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر أن وزراء كبار في مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر سيصوتون ضد اتفاق لوقف لإطلاق النار في غزة لا يشمل الإفراج عن جميع المحتجزين الأحياء.

وأضافت أن الوزراء يعتقدون أن هذا سيكون آخر اتفاق هدنة مقابل الإفراج عن محتجزين مع حماس وأن تنفيذ صفقات مماثلة مستقبلا شبه مستحيل.
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وبحسب المصادر المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يؤيد الوزراء صفقة من مرحلة واحدة مع حماس "حتى لو كان الثمن باهظا".

واندلعت الحرب في السابع من تشرين الأول مع شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أوقع 1170 قتيلا غالبيتهم من المدنيين، بحسب أرقام إسرائيلية رسمية.

كذلك، خُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا ما زال 129 منهم أسرى في غزة، ويُعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات رسمية إسرائيلية.

وشنت إسرائيل حملة عسكرية مكثفة ومدمرة على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 33,360 شخصا معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في غزة.(العربية)

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