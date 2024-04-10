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عربي-دولي

هدايا "سوبر ماريو" وألعاب "نينتندو" اليابانية... هذا ما تلقاه بايدن من ضيفه كيشيدا

Lebanon 24
10-04-2024 | 01:40
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حصل الرئيس الأميركي جو يايدن على هدايا مميزة من رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا تضمنت منتجات من شركة "نينتندو" لألعاب الفيديو من مجسمات وأكواب وأطباق مطبوع عليها صور "سوبر ماريو".
ويقوم كيشيدا حاليا بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، وجاء في بيان صحفي لوزارة الخارجية اليابانية أن الهدايا المقدمة من كيشيدا إلى بايدن تضمنت زوجا من فناجين القهوة المطلية من محافظة إيشيكاوا، وقلما مصنوعا أيضا باستخدام تقنية واجيما نوري، ومجموعة من حبوب قهوة أوكيناوا، وتشكيلة متنوعة من منتجات شركة "نينتندو".
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كما أظهرت الصور حصول بايدن على 4 مجسمات للأخوين ماريو ولويجي والأميرة مملكة الفطر بيتش والديناصور يوسي، ومجموعة من الأطباق والأكواب الخزفية، وقميص أصفر ومجموعة من الحقائب عليها صور شخصيات اللعبة.
من جهتها، حصلت عقيلة الرئيس الأميركي جيل بايدن على مجموعة من مجوهرات "تاكاوكا" النحاسية، وهي حرفة تقليدية تشتهر في محافظة توياما اليابانية.
يشار إلى أنه اليوم 10 نيسان، تعقد قمة ثنائية للزعيمين الياباني والأمريكي، وفي 11 نيسان، سيلقي كيشيدا كلمة أمام الكونغرس الأمريكي ويشارك في قمة ثلاثية لزعماء اليابان والولايات المتحدة والفلبين. (RT)

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