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عربي-دولي

حمولة سرية للفضاء.. هذا ما حمله صاروخ من طراز دلتا 4 في آخر رحلة له

Lebanon 24
10-04-2024 | 02:11
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قامت قوة الفضاء الأميركية ومشروع مشترك بين شركتي بوينغ ولوكهيد بإرسال "حمولة سرية" للاستطلاع إلى الفضاء، أمس الثلاثاء، على متن صاروخ من طراز دلتا 4 الثقيل، في آخر رحلة لهذا الطراز الرائد الذي يعود تاريخه إلى مطلع ستينيات القرن الماضي.
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وانطلق الصاروخ المملوك لشركة يونايتد لونش أليانس، والذي يماثل في الارتفاع 23 طابقا تقريبا، من محطة كيب كنافيرال التابعة لقوة الفضاء في ولاية فلوريدا قبل الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي بقليل تحت سماء دافئة وغائمة جزئيا.

وأظهر بث الشركة المباشر عبر الإنترنت للإقلاع ارتفاع الصاروخ من برج الإطلاق وسط عاصفة من النيران وتصاعد سحب من العادم وبخار الماء.

وتهدف الرحلة إلى وضع قمر اصطناعي لمكتب الاستطلاع الوطني، وهو وكالة مخابرات دفاعية أميركية، في مهمة سرية تسمى 70-إنرول.

وتمثل المهمة الرحلة السادسة عشرة والأخيرة للصاروخ دلتا 4 الثقيل والأخيرة لأي صاروخ من صواريخ عائلة دلتا.

واستخدمت هذه الصواريخ في إطلاق مهمات نحو الفضاء وكانت نشأتها من خلال تطوير صاروخ باليستي قبل أن تنمو لتشمل أكثر من 24 نوعا مختلفا من الصواريخ القوية. (سكاي نيوز)





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