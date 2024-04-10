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عربي-دولي

بالفارسية.. وزير الخارجية الاسرائيلية يهدد ايران

Lebanon 24
10-04-2024 | 02:18
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كتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في منشور بالفارسية على حسابه عبر منصة "اكس": "سنهاجم إيران إذا نفذت هجوما ضد إسرائيل من أراضيها".
 
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بالفارسية..

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