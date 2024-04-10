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عربي-دولي

عشية ليلة عيد الفطر.. جريمة مروعة في بلد عربي

Lebanon 24
10-04-2024 | 04:00
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عشية ليلة عيد الفطر، كشفت الأجهزة الأمنية في الأردن، غموض جريمة قتل راح ضحيتها المواطن الأردني نسيم محمد فندي طبيشات، الذي عثر عليه مقتولاً داخل منزله في محافظة إربد شمالي الأردن.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية" إن بلاغاً ورد لمديرية شرطة محافظة إربد والبحث الجنائي بوجود جثة لشخص ستّيني داخل منزله في مدينة إربد، إذ تبين عند الوصول للمكان والكشف عن الجثة تعرّضها للطعن من قبل مجهول.
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السرقة دافع القتل

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق المشكّل لمتابعة القضية تمكّن من خلال التحقيقات وجمع المعلومات من مسرح الجريمة من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص وشخص آخر كان برفقته وأُلقي القبض عليهما.

وبالتحقيق مع المشتبه به الرئيس اعترف بارتكاب الجريمة والدخول إلى منزل المغدور برفقة صديقه وطعن المغدور إلى أن فارق الحياة، وأنّه قام بعد ذلك بسرقة بعض محتويات المنزل وغادرا المكان.

وجرى بدلالته ضبط المسروقات، وأحيلت القضية للقضاء حيث قرر المدعي العام توقيف المتهم الرئيس في أحد مراكز الإصلاح عن تهمة القتل العمد.(العربية)

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