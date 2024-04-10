Advertisement

عربي-دولي

رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة: نتنياهو لا يهتم إلا ببقائه!

Lebanon 24
10-04-2024 | 02:21
A-
A+
Doc-P-1185486-638483378827650236.jpg
Doc-P-1185486-638483378827650236.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مهتم فقط ببقائه السياسي.
وفي تصريحات نشرها ديفيد أكسلرود، الذي كان مساعدا للرئيس الأسبق باراك أوباما، والذي استضافها في لقاء في جامعة ولاية أريزونا، أشارت بيلوسي إلى أنها قالت لنتنياهو على مر السنين: "لا أعرف ما إذا كنت لا تعرف كيفية صنع السلام، أو أنك لا تريد صنع السلام، أو أنك خائف من السلام. لكن يمكنك أن تفعل أكثر من ذلك بكثير بدلا من مجرد رمي اللحوم الحمراء على الحشود، وهو ما فعله".
Advertisement
واستشهدت بخلفية عائلة نتنياهو، مضيفة: "أعتقد أنه مهتم بشيء واحد، وهو بقائه السياسي، وهذا كل شيء".
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن الإشارة إلى خلفية عائلة نتنياهو قد تكون بمثابة إشارة إلى والده، بنزيون نتنياهو، الباحث في محاكم التفتيش الإسبانية، والذي يقال إن آراءه المتشددة وخبرته في الإبادة الجماعية المعادية للسامية قد غرست في رئيس الوزراء حماسة متشددة وتصورا بأن بقاء الشعب اليهودي على المحك باستمرار. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:15 | 2024-04-10
04:53 | 2024-04-10
04:51 | 2024-04-10
04:36 | 2024-04-10
04:33 | 2024-04-10
04:28 | 2024-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24