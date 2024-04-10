هل يُجبر بايدن إسرائيل على القضاء على حماس في طهران بدلاً من رفح؟

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ذكرت صحيفة "The Hill" الأميركية أن "الفوز ليس مفهوما صعبا، إلا عندما يتعلق الأمر بالرئيس الأميركي جو بايدن وفريق الأمن القومي التابع له. بقيادة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ليس لدى بايدن القدرة على رؤية الأشياء بوضوح في ما يتعلق بالعلاقات الاستراتيجية. ومن خلال القيام بذلك، فإنه يعرض الولايات المتحدة وحلفائها لخسائر يمكن تجنبها تماما. ففي أوكرانيا، كان نهجه فاتراً إلى حد خطير في مواجهة الأعداء، وبدلاً من تجهيز أوكرانيا لتحقيق الفوز، قامت إدارته بتجزئة الأسلحة والذخائر، وتحويل الصراع الذي كان يمكن الفوز به ذات يوم إلى "حرب أبدية". والآن، يفعل بايدن الشيء عينه مرة أخرى في الشرق الأوسط. فخلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس الماضي، طالب الرئيس بشكل أساسي الجيش الإسرائيلي بالاستسلام لحماس في أعقاب مقتل سبعة من عمال الإغاثة في غزة بغارة جوية إسرائيلية".وبحسب الصحيفة، "مساء السبت، سحبت إسرائيل قواتها البرية بشكل مفاجئ من جنوب قطاع غزة. ويبدو أن البيت الأبيض حصل على ما أراد. أو لا؟ قال الرئيس السابق باراك أوباما ذات مرة عن بايدن: "لا تقلل من شأن قدرة جو على تحسين الأمور". ولكن من المرجح أن بايدن قد أفسد الأمور بشكل خطير في الشرق الأوسط.في الواقع، أدت التأثيرات من الدرجة الثانية والثالثة لقرارات بايدن الى تصعيد الصراعات في كل أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. وتنظر إسرائيل إلى هذا الصراع على أنه صراع وجودي، وبالتالي من غير المرجح أن تتراجع عنه. وبالتالي فإن بايدن، من خلال الضغط على إسرائيل للانسحاب، قد يحثها على نقل المعركة مباشرة إلى المصدر: إيران. ومن المحتمل أن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي يقوم بالفعل بإعادة ضبط هذا الانسحاب. لقد كانت حماس هي الذئب الأقرب إلى أبواب القدس، لكن مصدر الفوضى الحالية كان دائما إيران، وبالتالي وكيلها حزب الله".وتابعت الصحيفة، "لقد شهدنا استعداد تل أبيب لضرب إيران في الأول من نيسان، عندما قصفت إسرائيل مجمع طهران الدبلوماسي في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى مقتل سبعة من قادة الحرس الثوري الإسلامي، بينهم محمد رضا زاهدي. في البداية، كان يُنظر إلى الضربة الإسرائيلية على أنها بمثابة تنبيه للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وزعيم حزب الله حسن نصر الله. إنما قد تكون بدلاً من ذلك الطلقة الأولى في حرب إقليمية خطيرة بين طهران وتل أبيب. وكما كان متوقعاً، فقد أعلنت إيران بالفعل عن نيتها الرد على إسرائيل، وطالب محمد جمشيدي، نائب رئيس أركان خامنئي، واشنطن "بالتنحي جانباً حتى لا تتعرض للضرب". وقد ترى طهران الآن أن نتنياهو ضعيف سياسياً بسبب توبيخ بايدن، وقد يميل خامنئي إلى شن ضربة انتقامية أو ضربات على إسرائيل مباشرة.وإذا فعل ذلك، فسيكون قد أخطأ في حساباته بشدة".وأضافت الصحيفة، "قبل ذلك، كانت إسرائيل على الأرجح راضية بالقضاء على حماس باعتبارها تهديداً، ولكن بفضل تدخل بايدن يوم الخميس الماضي، من المحتمل أن ترى إسرائيل الآن مخرجًا واحدًا فقط، وهو يتضمن القضاء استراتيجيًا على إيران وحزب الله باعتبارهما تهديدين عسكريين كبيرين. وإذا لم تتمكن إسرائيل من هزيمة حماس في رفح، فسوف تقطع جذورها في إيران ولبنان. وإذا ضربت إيران إسرائيل بشكل مباشر، فإن نتنياهو وحكومته الحربية يعلمان أنه لن يكون أمامهما خيار آخر سوى الرد بالمثل. ولعل هذا هو السبب وراء انسحاب الإسرائيليين من جنوب غزة، لتحسين وضع قواتهم قبل الحرب مع إيران".وبحسب الصحيفة، "اعتماداً على موقف البرنامج النووي الإيراني، وإذا تم تحقيق الاختراق النووي بالفعل، فإن أي مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب يمكن أن تتصاعد بشكل كبير إلى أبعد من ذلك.من الأفضل أن تكون مشاكل بايدن السياسية في ميشيغان تستحق كل الفوضى التي أحدثها تدخله. وسواء كنت تدعم بايدن سياسيًا أم لا، فقد أعطى الأولوية للحسابات الانتخابية على حساب الأمن القومي. إذاً، لدى أوكرانيا وغيرها الآن سبب للخوف مما قد يفعله بايدن بناءً على اعتبارات سياسية. وفي الواقع، هناك تقارير، غير مؤكدة بعد، تفيد بأن إيران تعرض الامتناع عن القيام بضربة انتقامية ضد إسرائيل إذا دخلت تل أبيب في وقف لإطلاق النار.وإذا كان هذا صحيحا، فإن السبب الوحيد هو أن خامنئي يريد أن تبقى حماس على قيد الحياة حتى تتمكن من قتال إسرائيل في يوم آخر".