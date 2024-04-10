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عربي-دولي
بعد تصريحات خامنئي إسرائيل تُحذر: إذا هاجمتنا إيران سنرد في طهران
Lebanon 24
10-04-2024
|
03:40
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حذر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، من ان إسرائيل سترد على إيران داخل أراضيها إذا شنت طهران هجوما من هناك.
وكتب كاتس على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "إذا شنت إيران هجوما من أراضيها سترد إسرائيل في داخل إيران".
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يأتي ذلك بعدما قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن إسرائيل "يجب أن تعاقب وستعاقب" لمهاجمتها مجمع القنصلية الإيرانية في سوريا.
وأضاف في كلمة بمناسبة عيد الفطر: "النظام الشرير ارتكب خطأ ويجب أن يعاقب، وسيعاقب".
ودمّر قصف جوي نسبه مسؤولون سوريون وإيرانيون إلى إسرائيل مقرّ القنصلية الإيرانية في دمشق، ما تسبّب بمقتل قياديَين أحدهما أكبر مسؤول عسكري إيراني في سوريا وعناصر في الحرس الثوري الإيراني.
وأفاد الحرس الثوري الإيراني بأن 7 من عناصره بينهم العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي، قُتلوا في الضربة.
ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن حصيلة ضحايا الضربة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق بلغت 16 قتيلا.
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