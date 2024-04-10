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في أول أيام عيد الفطر.. الحوثيون يستهدفون مأرب

Lebanon 24
10-04-2024 | 03:45
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أكدت مصادر محلية يمنية أن مجموعة الحوثي استهدفت فجر اليوم الأربعاء في أول أيام عيد الفطر مدينة مأرب شمال شرقي اليمن بصاروخ بالسيتي.

وأفادت المصادر بأن الصاروخ الحوثي انفجر في سماء المحافظة وسقطت أجزاء منه بمنطقة خالية في مديرية وادي عبيدة شرقي مأرب.
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وبحسب المصادر فإن الصاروخ لم يتسبب في أية خسائر بشرية أو مادية.

وجاء الهجوم الحوثي عقب ساعات قليلة من سقوط صاروخ حوثي في مديرية لودر بمحافظة أبين جنوبي اليمن، وسبقتها قبل أيام عملية إسقاط صاروخ في أطراف مديرية المخا غربي محافظة تعز، فيما يعتقد أنها عمليات تصد تقوم بها قوات تحالف الازدهار.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن أنه تمكن من تدمير صاروخ باليستي مضاد للسفن كان يستهدف على الأرجح السفينة يوركتان في خليجي عدن. (سكاي نيوز)


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