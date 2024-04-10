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رأت مجلة "Time" الأميركية أن "تدمير مبنى كامل في العاصمة السورية في الأول من نيسان كان دقيقًا بشكل مثير للإعجاب. إن كل من أطلق الصواريخ على مكاتب القنصلية الإيرانية في دمشق أراد تدمير هذا الصرح وقتل من كان بداخله. ثم جاءت المعلومات، من الحكومة الإيرانية نفسها، بأن من بين القتلى نائب قائد فيلق القدس، إلى جانب كبار الضباط الذين نسقوا أنشطة إيران في سوريا ولبنان. لم يعلن أحد مسؤوليته، لكن مصادر في المخابرات الإسرائيلية تخبرنا أن العميد في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي تم تعقبه من قبل الموساد وأمان، وكالة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية التي تعتمد على التكنولوجيا، لسنوات. وعندما تأكد جواسيس إسرائيل من مكان وجوده ومن كان معه، أرادوا على الفور إطلاق النار عليه. وكان عليهم الحصول على موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعلى الرغم من كل الضغوط الحالية على إسرائيل، فقد وافق بسهولة".وبحسب المجلة،"هذا كان خطأ. ربما كان هذا هو الإجراء الصحيح، ولكن في الوقت الخطأ. يمكننا أن نرى لماذا أراد الإسرائيليون القيام بذلك، فعندما نظروا إلى الطريقة التي اغتالت بها أميركا قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، رأوا أن رد إيران لم يكن أكثر من مجرد تهديد. ولكن في الوقت الراهن، وبعد أن أصبحت الحرب في غزة عبئاً مكلفاً ومؤلماً، يخاطر نتنياهو بخوض حرب أوسع نطاقاً بكثير. إنه يثير "عش الدبابير"، الذي تمثله بالفعل الهجمات الصاروخية على إسرائيل من قبل وكلاء إيران في لبنان وفي اليمن والعراق البعيدين. فبعد ساعات من انفجار دمشق الأسبوع الماضي، أصيب العديد من سكان إسرائيل البالغ عددهم حوالي 10 ملايين نسمة بالذعر: فعند سماع النقاد في وسائل الإعلام يتوقعون انتقاماً هائلاً من جانب إيران، قام الإسرائيليون بتخزين الطعام وهرعوا إلى أجهزة الصراف الآلي لسحب الأموال من حساباتهم في حالة نشوب حرب شاملة".وتابعت المجلة، "لقد كانت موجة جديدة من الذعر هي آخر ما يحتاجه شعب إسرائيل، وذلك بعد نصف عام من الهجوم الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول الماضي. ربما رأى نتنياهو أن تسوية مبنى إيراني في سوريا بالأرض هو جزء من استعادة قوة الردع الإسرائيلية، أي قدرتها على تخويف جيرانها المعادين لها.ولكن كما هي الحال مع رئيس الوزراء الأطول خدمة في إسرائيل، كان هم نتنياهو الرئيسي منصباً على صورته، فهو يريد أن يبدو جريئا، في أعقاب الفشل الأمني والاستخباراتي. فهو لم يتوقف عن ممارسة السياسة ولو لثانية واحدة، وفي كل ساعة من كل يوم يسعى إلى الحفاظ على ثروته السياسية الضعيفة".أضافت المجلة، "في الأيام الأخيرة، كثفت عائلات الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس حملة الضغط من أجل التفاوض على تبادل للأسرى من خلال التحول بشكل صريح ضد نتنياهو، وأعلنوا أن رئيس الوزراء فشل في حماية أحبائهم، والآن يتخلى عنهم مرة أخرى من خلال ممارسة السياسة وعدم الاهتمام إلا بمكانته. وتقول عائلات الرهائن إن نتنياهو بحاجة إلى الاستقالة، فهم لا يريدون حتى الانتظار لتحديد موعد الانتخابات، وهو ما حث عليه السيناتور تشاك شومر بشكل مذهل في خطابه الأخير. من الواضح أن الرئيس الأميركي جو بايدن يتفق مع شومر. وفي حين ضغط الرئيس على نتنياهو لدفعه إلى زيادة توصيل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة، فإن بايدن لم ينجح في إقناعه بالموافقة على خطوات رئيسية أخرى تهدف إلى الحد من إراقة الدماء، كالتخلي عن خطط دخول آخر معقل لحماس، مدينة رفح، ما لم يتم بطريقة أو بأخرى نقل أكثر من مليون لاجئ من غزة بأمان".وبحسب المجلة، "في الواقع، للموساد وأجهزة الأمن الإسرائيلية استراتيجية طويلة الأمد والتي تتمثل بالاغتيالات المستهدفة. من جانبها، شجعت إيران المقاتلين الشيعة التابعين لحزب الله على مواصلة إطلاق الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات على شمال إسرائيل منذ تشرين الأول الماضي، مما أجبر عشرات الآلاف من الإسرائيليين على مغادرة منازلهم والإقامة مؤقتا في فنادق وتجمعات سكنية على بعد أميال عديدة. ومن الواضح أيضًا أن إيران أعطت الضوء الأخضر للمتمردين الحوثيين في اليمن لإطلاق الصواريخ على السفن في البحر الأحمر وحتى على ميناء إيلات الإسرائيلي، لإظهار الدعم للفلسطينيين المحاصرين في غزة".ورأت المجلة أن "صانع القرار المركزي في كل هذه الفوضى هو نتنياهو. ففي حين يشوب المجتمع الإسرائيلي مزيج قابل للاشتعال من المواطنين الغاضبين والمنقسمين، وعلى الرغم من شعبيته الرهيبة في استطلاعات الرأي، فإن نتنياهو يظل متمسكاً بالسلطة. إذا كان يعتقد أن إغضاب بايدن، وانتهاك الأعراف الدبلوماسية، والمخاطرة بحرب أطول وأوسع يمكن أن يساعده، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان على استعداد للمحاولة".