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عربي-دولي

أهداف نتنياهو من عملية رفح ليست عسكرية.. هذا ما كشفته صحيفة أميركية

Lebanon 24
10-04-2024 | 04:18
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أورد تقرير لصحيفة "بوليتيكو" الأميركية أن المسؤولين الأميركيين أو الإسرائيليين ليس لديهم أي فكرة عن الموعد الذي سيبدأ فيه غزو رفح، رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال بالأمس: "هناك موعد".
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وقال 3 من كبار المسؤولين في إدارة بايدن و4 مسؤولين مدنيين وعسكريين إسرائيليين، الذين سيكونون جميعًا مطلعين على التخطيط، إنه إذا كان لدى نتنياهو موعدا في ذهنه، فلن يصل أي خبر إلى أولئك الذين سينفذون الأمر.

وبدلا من ذلك، يقول المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون تقريبا إن رئيس الوزراء أدلى بتصريحه لدرء التحدي السياسي الذي يمكن أن يهدم حكومته، فأهداف نتنياهو من عملية رفح ليست عسكرية بل سياسية خالصة.

وقال أحد مسؤولي الإدارة، مثل آخرين منحوا عدم الكشف عن هويتهم لتفاصيل المناقشات الخاصة: "لم يتم اطلاعنا على أي تاريخ يتحدث عنه الإسرائيليون".

وأكد مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أن هذا هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة: "إذا كان لديه موعد، فهو لم يشاركه معنا"، كما قال للصحفيين بعد ظهر الثلاثاء.

ولم يرد المتحدثون باسم مكتب نتنياهو على طلبات متعددة للتعليق.

ولم يخف نتنياهو وأعضاء حكومته الحربية، التي تضم منافسين سياسيين، اعتزامهم إرسال قوات إلى رفح، آخر معقل لحماس. (سكاي نيوز)




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