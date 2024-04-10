عمليات وسط قطاع غزة.. وإسرائيل تقصف "مواقع صواريخ"

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أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن قواته تواصل عملياتها في وسط قطاع غزة، فيما جرى قصف المواقع التي أطلقت منها صواريخ باتجاه إسرائيل.وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن قواته واصلت عملياتها في وسط قطاع غزة وقتلت عددا من المسلحين خلال مواجهات قريبة، كما قتلت خلية كانت تشكل تهديدا للقوات.وأوضح: "الثلاثاء، تم تحديد عملية إطلاق من جباليا باتجاه بلدة كفار عزة، اعترضتها منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي. رداً على ذلك، قصفت طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي المجمع ومنصة الإطلاق التي تم إطلاق الصاروخ منها".وأضاف: "تم رصد عدد من عمليات الإطلاق باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في منطقة الشجاعية شمال قطاع غزة. وردا على ذلك، قصفت طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي منصة الإطلاق التي أطلقت منها الصواريخ".