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عربي-دولي
أوكرانيا تعلن تدمير 14 مسيّرة.. وروسيا تسقط 5
Lebanon 24
10-04-2024
|
04:51
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أعلن سلاح الجو الأوكراني ومسؤولون إداريون، اليوم الأربعاء، ان روسيا استهدفت جنوب أوكرانيا بسبع عشرة طائرة مسيرة هجومية وعدة صواريخ، وإن الدفاعات أسقطت 14 مسيرة وصاروخين موجهين.
وذكر قائد سلاح الجو الأوكراني ميكولا أوليشوك عبر تطبيق تليغرام أن روسيا أطلقت أيضا صاروخي كروز من طراز إسكندر-كيه وصاروخا باليستيا من طراز إسكندر-إم، لكنه لم يوضح مصيرها.
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وأضاف أنه جرى تدمير صاروخين من طراز كيه.إتش-59 أطلقتهما روسيا باتجاه ميناء أوديسا على البحر الأسود.
وقالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية على تطبيق تليغرام، إنه جرى إسقاط 12 مسيرة فوق ميكولايف واثنتين فوق أوديسا.
ولحقت أضرار بالبنية التحتية للطاقة في ميكولايف نتيجة الهجوم مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات. وقال الجيش إن الهجمات لم تسفر عن سقوط قتلى.
فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت، الليلة الماضية، 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك. (العربية)
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