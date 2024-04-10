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عربي-دولي

الديوان الملكي الأردني أعلنها.. بشرى من الأمير الحسين وزوجته رجوة في أول أيام الفطر

Lebanon 24
10-04-2024 | 05:15
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كشف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله وعقيلته الأميرة رجوة عن "بشرى سارة للأردنيين"، تزامنت مع أول أيام عيد الفطر. 
 
وقال الديوان الملكي الهاشمي في بيان إن "صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، ينتظران مولودهما الأول، في صيف العام الحالي.

والديوان الملكي الهاشمي، إذ يهنئ صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، بهذه المناسبة، ليتمنى لصاحبي السمو الملكي الذرية الصالحة المعافاة الطيبة".
 
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