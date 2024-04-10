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عربي-دولي

يضم 200 شقة.. قتلى وعدد كبير من الجرحى في حريق بمبنى سكني في هونغ كونغ (فيديو)

Lebanon 24
10-04-2024 | 05:48
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أدى حريق في مبنى سكني في هونغ كونغ اليوم الأربعاء، إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 34 آخرين.
وهرع رجال الإطفاء إلى مبنى نيو لاكي هاوس في حي جوردان بعد تلقي بلاغ في الساعة 7:53 صباحا، وقد تم إخماده الحريق المندلع في وقت لاحق من الصباح، لكن الشرطة قالت إن هناك أشخاصا داخل المبنى ما زالوا يطلبون المساعدة.
 
 
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وقالت الشرطة إن ثلاثة رجال وامرأتين قتلوا. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحريق اندلع في صالة للألعاب الرياضية بالطابق الأول من المبنى الذي يضم 200 شقة سكنية، وتم بناؤه عام 1964.


وعبر إريك تشان، كبير أمناء الإدارة الحاكمة في الجزيرة، عن صدمته وحزنه، وقال للصحفيين إن تحقيقا سيجرى في سبب الحريق. (روسيا اليوم)
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