يضم 200 شقة.. قتلى وعدد كبير من الجرحى في حريق بمبنى سكني في هونغ كونغ (فيديو)

أدى حريق في مبنى سكني في هونغ كونغ اليوم الأربعاء، إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 34 آخرين.

وهرع رجال الإطفاء إلى مبنى نيو لاكي هاوس في حي جوردان بعد تلقي بلاغ في الساعة 7:53 صباحا، وقد تم إخماده الحريق المندلع في وقت لاحق من الصباح، لكن الشرطة قالت إن هناك أشخاصا داخل المبنى ما زالوا يطلبون المساعدة.