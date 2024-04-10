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عربي-دولي

بكين ترد على واشنطن بعد رسالة التحذير "اللاذعة"

Lebanon 24
10-04-2024 | 06:25
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في ردها على التحذير الأميركي، الذي وصف باللاذع، بخصوص التقارب الصيني الروسي وتأثيره على الحرب في أوكرانيا، أكدت بكين رفضها أي "انتقاد" أو "ضغط" بشأن علاقتها مع موسكو.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، الثلاثاء، إن بكين لا تقبل أي انتقاد أو ضغط، وترفض التدخل في التعاون الاقتصادي الصيني الروسي.
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وأضافت ماو نينغ: "يحق للصين وموسكو الانخراط في تعاون اقتصادي وتجاري طبيعي"، مؤكدة  أنه "لطالما لعبت الصين دورا بناء في السعي إلى حل الحرب في أوكرانيا"، وفقا لوكالة فرنس بريس.

ويأتي التعليق الصيني بعدما حذرت واشنطن من أنها ستحمل بكين المسؤولية في حال حققت موسكو مكاسب ميدانية في أوكرانيا، بعد أن جددت بكين تعداتها بالتعاون مع روسيا خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف  إلى الصين. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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