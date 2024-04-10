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عربي-دولي

رئيس وزراء إسبانيا: هذا ما ستجنيه أوروبا من الاعتراف بفلسطين

Lebanon 24
10-04-2024 | 07:15
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جدد رئيس الوزارء الإسباني بيدرو سانشيز، الأربعاء، رغبة بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية، معتبرا أن هذه الخطوة تشكل "مصلحة جيوسياسية لأوروبا".

وقال سانشيز الذي كان يتحدث أمام النواب الإسبان إن "الأسرة الدولية لا يمكنها أن تساعد الدولة الفلسطينية ما لم تعترف بوجودها".
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وشدد سانشيز على أن هذا الاعتراف يندرج في إطار المصلحة الجيوسياسية لأوروبا، مشيرا إلى أن إسبانيا "مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية"، دون أن يحدد موعدا لذلك.

وكان سانشيز قد أكد في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي خلال جولة في الأردن والسعودية وقطر، أن إسبانيا تعتزم القيام بهذه الخطوة بحلول نهاية حزيران المقبل. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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