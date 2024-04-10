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الإعلان عن منطقة محظورة داخل المجال الجوي الإيراني لمدّة يومين

Lebanon 24
10-04-2024 | 07:19
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أصدرت إيران اليوم الأربعاء، تحذيرا توعويا وأعلنت منطقة جوية محظورة من الخميس إلى الجمعة لإجراء ما أسمته "اختبارا صاروخيا".

وتم إصدار التحذير عبر نظام NOTAM "نوتام" المخصص لتوفير معلومات السلامة لطواقم لطيران. وفيه أعلنت السلطات عن سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ المقرر إجراؤها داخل منطقة محددة من المجال الجوي الإيراني، كما حددت التفاصيل المهمة المتعلقة بالعمليات المقرر إجراؤها.
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تفاصيل الإطلاق: من 10 نيسان 2024 الساعة 03:30 صباحا إلى 12 نيسان 2024 الساعة 10:30 صباحا (بالتوقيت المحلي).
 
الإعلان عن منطقة محظورة داخل المجال الجوي الإيراني لمدة يومين


وتم تحديد المنطقة المخصصة لعمليات الإطلاق هذه من خلال سلسلة من الإحداثيات الجغرافية، مما يشير إلى جزء كبير من المجال الجوي فوق إيران. وتعتبر هذه المنطقة محورية للسلوك الآمن لإطلاق الصواريخ.

وتم إنشاء NOTAM عام 1947 وصمم على غرار نظام مماثل يستخدم لتنبيه قباطنة السفن بشأن المخاطر في البحر.

ويأتي هذا التحذير وسط التهديد الذي وجهه المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"معاقبة إسرائيل"، ردا على الهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق، ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة، ومقتل كل من كان بداخل المبنى، من بينهم العميدان في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي، و5 من الضباط المرافقين لهما. (روسيا اليوم)
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