هل وافقت حماس على الخطة الأميركية بشأن هدنة غزة؟

أبدت حركة حماس رفضها للخطة الأميركية بشأن هدنة مؤقتة في غزة، وفق ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وأوضحت الصحيفة الأميركية نقلا عن وسطاء، أن حماس رفضت إلى حد كبير الخطة الأميركية، وتخطط بدلا من ذلك لطرح خطتها الخاصة من أجل وقف الصراع، المستمر منذ 6 أشهر مع إسرائيل.

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وذكرت "وول ستريت جورنال" أن هذا الرفض يوضح "الخلاف الواسع بين الطرفين"، كما يعكس ثقة حماس الزائدة في أن الضغط الدبلوماسي والمحلي على إسرائيل لإنهاء الحرب يمنح الحركة، التي تصنفها الولايات المتحدة بأنها إرهابية، اليد العليا في المفاوضات.





وتسعى حماس إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للجنود الإسرائيليين من غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع.



هذا وأعربت إسرائيل عن انفتاحها للتفاوض بشأن الاقتراح الأميركي لهدنة مؤقتة، لكنها تريد مواصلة حملتها العسكرية.





وتدعو الخطة الأميركية، التي قدمها مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز إلى مسؤولين من إسرائيل وحماس وقطر ومصر في القاهرة، إلى وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع في غزة.

وخلال وقف القتال، ستطلق حماس سراح 40 من الرهائن، الذين تحتجزهم الحركة في القطاع، مقابل 900 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية، من بينهم 100 يقضون أحكاما طويلة بتهم تتعلق بالإرهاب.

وأمس الثلاثاء، اجتمعت حكومة الحرب الإسرائيلية – المكونة من بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت وبيني غانتس، لمناقشة الاقتراح، قبل أن يناقشوه بعد ذلك مع مجموعة أوسع من الوزراء. (سكاي نيوز)