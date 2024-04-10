عقوبات أميركية على شركات من روسيا والصين والإمارات

أدرجت وزارة التجارة الأميركية 3 مؤسسات من روسيا و6 من الصين واثنتين من دولة الإمارات العربية المتحدة في قائمتها السوداء.

وادعت وزارة التجارة الأميركية أن أنشطة هذه المؤسسات تتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية الأميركية.