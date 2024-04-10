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عربي-دولي

ستولتنبرغ: الناتو يخشى من أن روسيا ستواصل التقدم في أوكرانيا

Lebanon 24
10-04-2024 | 10:15
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن التأخير في إمداد الغرب بالذخيرة إلى كييف سيسمح لروسيا بمواصلة هجومها.

وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي في بروكسل: "لقد ناقشنا (مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب) موضوع أوكرانيا والحاجة الملحة لمزيد من الدعم لها. الوضع في ساحة المعركة معقد، والتأخير في التمويل له عواقب يومية سلبية على الأرض، والتأخير في إمداد الدفاع الجوي سيؤدي إلى هجمات صاروخية كبيرة، والتأخير في توريد الذخيرة سيسمح لروسيا بالتقدم على خطوط التماس في جبهات القتال". (روسيا اليوم) 
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