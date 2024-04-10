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اسماعيل هنية يتلقى ضربة موجعة.. إسرائيل قتلت 3 من أبنائه قبل قليل

Lebanon 24
10-04-2024 | 10:26
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية عن استشهاد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بقصف إسرائيلي استهدف سيارة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. 
 
 
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