اسماعيل هنية يتلقى ضربة موجعة.. إسرائيل قتلت 3 من أبنائه قبل قليل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية عن استشهاد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بقصف إسرائيلي استهدف سيارة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

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