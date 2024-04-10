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البرهان: لن نسلم أمر السودان لأي جهة داخلية أو خارجية

Lebanon 24
10-04-2024 | 11:00
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قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، عقب أدائه صلاة عيد الفطر إنه "لن يتم تسليم أمر الدولة لأي جهة داخلية أو خارجية".

وأوضح البرهان، خلال حديثه عقب أدائه صلاة العيد بمنطقة أم شجرة بولاية القضارف، قائلا: "ليس لدينا أي حديث إلا بعد انتهاء المعركة مع المجرمين".
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وأكد أن "أي شخص تآمر على الشعب السوداني بالداخل والخارج لن يكون له دور في المستقبل في إدارة هذه الدولة".
 
وأضاف أن "هذه المعركة ستنتهي بانتصار القوات المسلحة والشعب السوداني". مشيرا إلى أن "العيد المقبل سيكون دون مرتزقة أو عملاء"، مؤكدا أن "بلاده لن يديرها إلا الذين صمدوا أمام ظلم وانتهاكات الميليشيات". (روسيا اليوم) 
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