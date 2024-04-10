أول تعليق لاسماعيل هنية بعد استشهاد ثلاثة من أولاده.. هذا ما قاله

قال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بعد استشهاد ثلاثة من ابنائه في غارة إسرائيلية على سيارة في غزة: "أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد".

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وفي حديث للجزيرة، تابع هنية قائلاً: "بهذه الآلام والدماء نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا".

وأضاف: "أبنائي الشهداء حازوا شرف الزمان وشرف المكان وشرف الخاتمة. أبنائي ظلوا مع أبناء شعبنا في قطاع غزة ولم يبرحوا القطاع".

وأردف قائلاً: "كل أبناء شعبنا وكل عائلات سكان غزة دفعوا ثمنا باهظا من دماء أبنائهم وأنا واحد منهم".

وقال: "ما يقرب من 60 من أفراد عائلتي ارتقوا شهداء شأن كل أبناء الشعب الفلسطيني ولا فرق بينهم".

وأضاف: "العدو يعتقد أنه باستهداف أبناء القادة سيكسر عزيمة شعبنا. نقول للعدو إن هذه الدماء لن تزيدنا إلا ثباتا على مبادئنا وتمسكا بأرضنا".