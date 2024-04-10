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أول تعليق لاسماعيل هنية بعد استشهاد ثلاثة من أولاده.. هذا ما قاله

Lebanon 24
10-04-2024 | 10:50
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قال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بعد استشهاد ثلاثة من ابنائه في غارة إسرائيلية على سيارة في غزة: "أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد". 
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وفي حديث للجزيرة، تابع هنية قائلاً: "بهذه الآلام والدماء نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا".
 
وأضاف: "أبنائي الشهداء حازوا شرف الزمان وشرف المكان وشرف الخاتمة. أبنائي ظلوا مع أبناء شعبنا في قطاع غزة ولم يبرحوا القطاع". 
 
وأردف قائلاً: "كل أبناء شعبنا وكل عائلات سكان غزة دفعوا ثمنا باهظا من دماء أبنائهم وأنا واحد منهم". 
 
وقال: "ما يقرب من 60 من أفراد عائلتي ارتقوا شهداء شأن كل أبناء الشعب الفلسطيني ولا فرق بينهم".
 
وأضاف: "العدو يعتقد أنه باستهداف أبناء القادة سيكسر عزيمة شعبنا. نقول للعدو إن هذه الدماء لن تزيدنا إلا ثباتا على مبادئنا وتمسكا بأرضنا".
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