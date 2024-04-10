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عربي-دولي

فضيحة فساد تطال وزيرة... حوّلت هذا المبلغ الكبير بالدولار إلى حسابها المصرفيّ!

Lebanon 24
10-04-2024 | 11:06
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استردت نيجيريا نحو 24 مليون دولار من وزيرة الشؤون الإنسانية والتخفيف من حدة الفقر بيتا ايدو في إطار تحقيق فساد معها، بحسب ما أعلنته هيئة الرقابة المالية في البلاد.

وأوقفت الوزيرة النيجيرية عن العمل في مطلع كانون الثاني الماضي بسبب تحويل مشبوه تقدر قيمته بـ 640 ألف دولار من المال العام إلى حساب مصرفي شخصي، وجاء ذلك بعد أن أمر الرئيس النيجيري بولا تينوبو بإجراء تحقيق.
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وقالت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية إنه خلال تحقيقاتها التي استمرت نحو ستة أسابيع حتى الآن، وجدت "العديد من الزوايا" للاحتيال.

من جهتها نفت الوزيرة ارتكاب أي مخالفات، وقال مكتبها إنها وافقت على التحويل إلى حساب شخصي ليس باسهما، ويهدف التحويل "لإجراء منح للفئات الضعيفة". (روسيا اليوم)
 
 
 

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