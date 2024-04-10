فضيحة فساد تطال وزيرة... حوّلت هذا المبلغ الكبير بالدولار إلى حسابها المصرفيّ!

Advertisement

استردت نيجيريا نحو 24 مليون دولار من وزيرة الشؤون الإنسانية والتخفيف من حدة الفقر بيتا ايدو في إطار تحقيق فساد معها، بحسب ما أعلنته هيئة الرقابة المالية في البلاد.وأوقفت الوزيرة النيجيرية عن العمل في مطلع كانون الثاني الماضي بسبب تحويل مشبوه تقدر قيمته بـ 640 ألف دولار من المال العام إلى حساب مصرفي شخصي، وجاء ذلك بعد أن أمر الرئيس النيجيري بولا تينوبو بإجراء تحقيق.وقالت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية إنه خلال تحقيقاتها التي استمرت نحو ستة أسابيع حتى الآن، وجدت "العديد من الزوايا" للاحتيال.من جهتها نفت الوزيرة ارتكاب أي مخالفات، وقال مكتبها إنها وافقت على التحويل إلى حساب شخصي ليس باسهما، ويهدف التحويل "لإجراء منح للفئات الضعيفة". (روسيا اليوم)