الرئاسة الفلسطينية تدعو قادة عرب لوقف "مجازر الإبادة" الإسرائيلية

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في أول أيام عيد الفطر، الأربعاء، مع عدد من الزعماء والمسؤولين العرب، مستجدات القضية الفلسطينية وضرورة الإسراع بوقف "حرب الإبادة الإسرائيلية" المتواصلة على غزة منذ أكثر من 6 أشهر.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إلى أن عباس تلقى اتصالات هاتفية بمناسبة عيد الفطر، من أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وحسب الوكالة، أطلع عباس القادة، "على آخر المستجدات والتطورات الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة".

كما بحث الرئيس الفلسطيني خلال الاتصالات الهاتفية مع المسؤولين العرب "ضرورة الإسراع في وقف حرب الإبادة في قطاع غزة"، وفق الوكالة الفلسطينية (وفا).

وشدد على "أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ومنع التهجير، ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس، مؤكدا أهمية نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

( الأناضول)